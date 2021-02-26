Alpha Industries показали кампанию весна-лето 2021, вдохновленную Нью-Йорком

Так в коллекцию вошли верхняя одежда в стиле милитари, шорты, футболки и куртки из флиса, худи, а также аксессуары. Кроме того, в коллекции SS21 появились сезонные варианты популярной модели L-2B и пальто M-65. Напомним, что Alpha Industries — культовый бренд военной одежды, который, в том числе, создает одежду для вооруженных сил США.