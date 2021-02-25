Бархат и перья: на миланской Неделе моды прошел показ Emporio Armani

Солировали в коллекции мужские и женские костюмы: от классического силуэта (в которых вполне мог разгуливать Чак Басс из «Сплетницы») до оверсайзных с объемными брюками и пиджаками. Многие были созданы полностью из бархата. Также в коллекцию вошли дубленки, шубы, кожаные куртки, пальто, платья. Среди женских вещей было много декорированных перьями — например, жакеты и платья.