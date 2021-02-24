Заячьи уши на шапках, бахрома и плиссированные юбки в новой мужской коллекции Burberry

Кроме шапок с декоративным элементом в виде заячьих ушей, в коллекции Burberry есть классические тренчи, вещи, украшенный бахромой, рубашки с анималистичным принтом, плиссированные юбки, бомбер, свитеры, пальто, сумки из овчины, рюкзаки с держателем для зонта, а также обувь, напоминающая таби. Главные цвета, конечно, природные: болотный зеленый, коричневый, бордовый, серый и черный.