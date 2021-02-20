Фейковый логотип и рабочие комбинезоны в коллекции осень-зима 2021 Acne Studios

Acne Studios показали свою новую мужскую коллекцию, в основе которой рабочая униформа и поддельный логотип бренда. Дизайнер модного дома Джонни Йоханссон нашел его в интернете и решил превратить в принт. Так на шарфах, сумках и перчатках появилась фейковая надпись Acne Studios, которую использовали для создания подделок.
Также в коллекцию вошли комбинезоны, напоминающие униформу, костюмы с широкими брюками, куртки, вельветовые брюки, свитеры и жилетки из атласа. Всего восемнадцать функциональных образов, которые совершенно очевидно подойдут не только мужчинам.
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