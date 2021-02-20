75 агендерных подарков, которые подойдут как для 23 февраля, так и для 8 марта

Праздники гендерные, а подборка — нет. Перед 23 февраля обращаемся к универсальности и многофункциональности, а заодно экономим время, отведенное на поиск и покупку подарков. Собрали вещи, аксессуары и даже предметы для дома, которые можно презентовать представителям любого гендера. Спойлер, без носков в подборке не обошлось.