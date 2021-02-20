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75 агендерных подарков, которые подойдут как для 23 февраля, так и для 8 марта

Праздники гендерные, а подборка — нет. Перед 23 февраля обращаемся к универсальности и многофункциональности, а заодно экономим время, отведенное на поиск и покупку подарков. Собрали вещи, аксессуары и даже предметы для дома, которые можно презентовать представителям любого гендера. Спойлер, без носков в подборке не обошлось.

  • Бомбер Dior, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23,  235 000 руб.

  • Футболка Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 153, 34 500 руб.

  • Джемпер Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 42 500 руб.

  • Кожаная куртка Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 162 500 руб.

  • Рубашка Dries van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 26 950 руб.

  • Пиджак Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 450 руб.

  • Тренч Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 25 000 руб.

  • Свитер Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, 14 900 руб.

  • Кожаный макинтош Ockam, Искра Фонд, ул. 1-ая Советская 6к2, по записи, 37 400 руб.

  • Худи Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 97 700 руб.

  • Футболка SHU, Литейный пр., 61, 990 руб.

  • Свободные брюки SHU, Литейный пр., 61, 3 990 руб.

  • Куртка Vatnique, «10м2», ул. Большая Посадская, 1, 20 000 руб.

  • Водолазка Emporio Armani, Большой пр. П.С., 34, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 20 100 руб.

  • Пальто Ushatava, наб. реки Мойки, 59

  • Футболка Armani Exchange, Европолис, Полюстровский пр., 84, 6 800 руб.

  • Толстовка Tommy Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 6 490 руб.

  • Толстовка Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 8 490 руб.

  • Спортивные брюки Latrika, ул. Пестеля 13-15

  • Худи Latrika, ул. Пестеля 13-15

  • Жилет Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Набор пуловеров Treasure Box, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 34 000 руб.

  • Рубашка Diesel, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 13 150 руб.

  • Детский лонгслив GCDS, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 8 399 руб.

  • Детский лонгслив Little Marc Jacobs, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 4 899 руб.

  • Детский лонгслив Saint Barth, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 9 799 руб.

Если худи и футболки давно стали общим предметом гардероба, то один и тот же тренч и куртка еще не до конца закрепились в статусе «для всех». Советуем это исправлять! 

  • Кроссовки PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Dr. Martens х Keith Haring, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 19 900 руб.

  • Кроссовки Emporio Armani, Большой пр. П.С., 34, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 20 370 руб.

  • Кеды Vans Old Skool, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 6 790 руб.

  • Детские кроссовки Alexander McQueen, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 25 999 руб.

  • Детские кроссовки New Balance, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 11 999 руб.

  • Кроссовки Reebok Nano X1, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Кроссовки FILA Ray, 4 999 руб.

Кроссовки и ботинки не имеют не то, что гендера, но и возраста, вероисповедания, политических взглядов.

  • Сумка Loewe, Babochka, Невский пр., 153, 126 600 руб.

  • Солнцезащитные очки Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 26 250 руб.

  • Бейсболка PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Сумка PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Носки St.Friday Socks, интернет-магазин, 399 руб.

  • Носки St.Friday Socks, интернет-магазин, 399 руб.

  • Сумка Dior Homme, Babochka, Невский пр., 153, 221 500 руб.

  • Панама Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 37 500 руб.

  • Рюкзак Burberry, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 41 000 руб.

  • Часы Elari, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 6 199

  • Рюкзак Armani Exchange, Европолис, Полюстровский пр., 84, 15 400 руб.

  • Носки Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 490 руб.

  • Солнцезащитные очки Emporio Armani, Большой пр. П.С., 34, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 9 200 руб.

  • Шапка Emporio Armani, Большой пр. П.С., 34, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 9 240 руб.

  • Носки Armani Exchange, Европолис, Полюстровский пр., 84, 1 800 руб.

В 2021 году больше никаких стереотипов о том, что легендарная сумка-седло Dior — удел женщин. Не верите? Стристайлеры и блогеры мужчины в помощь. Их аутфиты мигом переубедят.

  • Часы Hublot Classic Fusion Cruz-Diez

  • Кольцо Amarin, концепт-стор 22.13 GIFT, наб. реки Мойки, 3, 12 000 руб.

  • Кольцо TRUSTME STUDIO х F.Relic, Babochka, Невский пр., 153, 12 600 руб.

  • Часы CASIO GMW-B5000

  • Часы Zenith Defy Classic

  • Браслет Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 33 600 руб.

  • Браслет BNGL, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 490 руб.

  • Часы Hublot Big Bang Integral

  • Браслет TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Серьги-печатки Avgvst, Рубинштейна, 16, 7 200 руб.

  • Подарочный набор из двух часов Emporio Armani, Большой пр. П.С., 34, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 36 990 руб.

  • Кольцо Hand Around, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 5 100 руб.

  • Брошь Vertigo, концепт-стор 22.13 GIFT, наб. реки Мойки, 3, 14 050 руб.

  • Браслет TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Браслет TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Брелок Amarin, концепт-стор 22.13 GIFT, наб. реки Мойки, 3, 8 000 руб.

Мы уже составляли гид по идеальным мужским украшениям, теперь собрали гендерного-нейтральные. Часы CASIO и браслет Off-White вообще подойдут в качестве подарка на любой праздник. 

  • Гелья для душа Acqua di Parma Colonia pura, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 3 600 руб.

  • Косметичка F Man Box, заказать онлайн, 1 290 руб.

  • Парфюм Frederic Malle French Lover

  • Крем для рук с витамином Е Jo Malone London

  • Крем для тела Frederic Malle Musc Ravageur, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 13 200 руб.

  • Увлажняющий крем для лица ILONA LUNDEN MULTI-ACTIVE, 3 499 руб.

Увлажнение кожи, чистота и приятный запах точно не имеют пола. Здесь даже объяснять ничего не надо.

  • Кофемашина Nespresso Vertuo Next D White

  • Графин Vista Alegre, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 9 200 руб.

  • Набор штоф+стакан FROSTY Vista Alegre, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220,  27 300 руб. 

  • Кофейный набор, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 500 руб. 

  • Предмет декора, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 500 руб. 

  • Прихватка из натуральной кожи Dutchdeluxes, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 12 600 руб.

  • Фартук из натуральной кожи Dutchdeluxes, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220,  24 900 руб. 

  • Кружка Maxwell & Williams, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 650 руб. 

  • Чайник Gefu, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 5 400 руб. 

По-хорошему брутальные аксессуары украсят дом, если, конечно, ваш интерьер не отсылает к прованскому стилю, а набор из штофа и стакана можно поставить не только на праздничный стол.

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