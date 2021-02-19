Артисты Упсала-Цирка создали принты для дропа NNedre x Upsala Circus

Каждую вещь NNedre будут шить под заказ, чтобы избежать перепроизводства и чрезмерного использования ресурсов. Все средства от продажи лимитированной коллекции передадут в помощь Упсала-Цирку. Дроп NNedre x Upsala Circus представлен во флагманской магазине NNedre (пока его можно купить без предварительного заказа).

NNedre, Басков переулок, 29