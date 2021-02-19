Артисты Упсала-Цирка создали принты для дропа NNedre x Upsala Circus

Бренд NNedre и независимый культурный проект Упсала-Цирк выпустили коллаборацию «Страха нет». В лимитированный дроп вошли худи, свитшот, спортивные брюки, футболка, сумка-несушка и защитная маска, украшенные принтами, в основе которых — работы юных цирковых артистов. Подростки создавали рисунки и надписи вместе с иллюстратором Машей Богатовой, арт-директором Ольгой Глаголевой, дизайнером Нелли Недре и кураторами отдела современного искусства Эрмитажа.
Каждую вещь NNedre будут шить под заказ, чтобы избежать перепроизводства и чрезмерного использования ресурсов. Все средства от продажи лимитированной коллекции передадут в помощь Упсала-Цирку. Дроп NNedre x Upsala Circus представлен во флагманской магазине NNedre (пока его можно купить без предварительного заказа).
NNedre, Басков переулок, 29
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