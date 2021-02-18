Dr. Martens переиздали свою классику — модель 1461, у которой в этом году шестидесятилетний юбилей

У второй модели коллекции — Devon Heart — пряжки в форме сердца закрепляют два ремня, уложенные на подошву Quad Sole толщиной в полтора дюйма. Эти ботинки созданы из мягкой кожи Aunt Sally. Без классических элементов, конечно, не обошлось — желтая рубцовая прострочка и желтое ушко на пятке.

Стоимость обеих моделей — 16 900 рублей. В России доступны только 1461 Hearts, в Петербурге — в ТРЦ «Галерея».