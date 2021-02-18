Dr. Martens переиздали свою классику — модель 1461, у которой в этом году шестидесятилетний юбилей

Шестидесятый день рождения классической пары 1461 с тремя люверсами Dr. Martens решили отметить ее переизданием. Бренд выпустил коллекцию Hearts с двумя новыми вариантами своей легенды. Обе модели не лишены сентиментальности — их задники украшает кожаное сердце.
1461 Hearts объединяет два вида кожи — классическую мягкую и запатентованную брендом кожу Lamper. Задний ремень модели украшен сердцем и люверсами, а также пара дополнена тисненной аппликацией в виде сердца на задней части ботинка. Грубая подошва BEN и культовая желтая прострочка остались на месте.
У второй модели коллекции — Devon Heart — пряжки в форме сердца закрепляют два ремня, уложенные на подошву Quad Sole толщиной в полтора дюйма. Эти ботинки созданы из мягкой кожи Aunt Sally. Без классических элементов, конечно, не обошлось — желтая рубцовая прострочка и желтое ушко на пятке.
Стоимость обеих моделей — 16 900 рублей. В России доступны только 1461 Hearts, в Петербурге — в ТРЦ «Галерея».
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