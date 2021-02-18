UGG выпустили летнюю коллекцию кроссовок из хлопковой парусины

В новую коллекцию бренда вошли женские и мужские модели Marin Lace, Marin Slip On, CA805 x Lace Low, CA805, CA805 x Low Mesh. Все кроссовки объединяет подошва, поддерживающая амортизацию, а также такие свойства как воздухопроницаемость и легкость.
Marin Lace и Marin Slip On, например, сделаны из мягкой хлопковой парусины, которая гарантирует именно хорошую воздухопроницаемость, а мужская модель CA805 x Low Mesh — из кожи нубук. Бонусом к коже — спортивная подошва Treadlite by UGG, фирменная тесьма Tasman из переработанного полиэстера и хлопковые шнурки.
CA805 x Lace Low также обладают спортивной амортизированной подошвой Treadlite, а их дизайн вдохновлен наследием UGG — название кроссовок созвучно с кодом Калифорнии, где расположена штаб-квартира бренда.
Женская модель CA805 из однотонной кожи — вообще обувь идеологическая. Дело в том, что они созданы на фабрике, которая поддерживает женщин с помощью программы HERproject, направленной на расширение возможностей и обучения женщин на рабочем месте.
Кроссовки UGG из новой коллекции доступны в магазинах и на сайте бренда.
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