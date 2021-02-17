В ЦУМе мужчина украл вещи на полмиллиона — вор ушел через окно

Некий мужчина заказал в онлайн-магазине ЦУМа вещи почти на полмиллиона рублей и украл их во время примерки. Среди украденного — туфли Dolce & Gabbana, джинсы Brioni, футболка и два джемпера Billionaire на общую сумму 436 тысяч рублей. О происшествии сообщил телеграм-канал Baza.
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Фото: sputnik8.com
Аферу вор продумал досконально — специально снял квартиру посуточно на первом этаже, заказал доставку, а когда курьер прибыл, якобы пошел примерять вещи в одну из комнат. Спустя десять минут курьер забеспокоился, но в комнату попасть не сумел — она была закрыта (несостоявшийся покупатель подпер ее стулом). Выяснилось, что вор оделся в новье, выпрыгнул в окно и был таков. Сейчас полиция ищет преступника, а ЦУМ — способы, как избежать таких ситуаций в будущем.
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