Подписки на Netflix, Spotify, а теперь и на носки St.Friday Socks — марка запустила соответсвующий сервис

St.Friday Socks запустили подписку на носки, которая работает по той же схеме, что и подписки на традиционные кино и музыкальные сервисы. Нужно подобрать подходящий тариф, указать размер, определиться со сроком подписки и оплатить ее. Также можно выбрать частоту доставки — ежемесячно или раз в два месяца, количество пар носков в посылке: три — экономичный тариф, или семь — фанатский, и цветовую палитру — «Темная подписка» с черными, коричневыми, темно-синими моделями, «Яркая подписка» с желтыми, бирюзовыми, белыми или «Подписка-ассорти».
Сергей Тонков
основатель St.Friday Socks
«Те, кто немного постарше, наверняка помнят, как в детстве родители подписывались на журналы или серии популярных книг. И вот когда приходила очередная книга или номер журнала, всегда было ощущение праздника и интрига — что прислали в этот раз. В нашей подписке мы решили совместить эффект неожиданности и удовлетворение базовых потребностей. Обещаю, что сюрпризы будут исключительно приятные. Подписчикам будем рассылать только хиты, новинки и эксклюзивные лимитированные модели, сделанные специально для них».
На подписочные боксы будет влиять сезон — в зависимости от него будут формироваться наборы, которые могут состоять из спортивных, укороченных, коротких и стандартных носков, а также гольф. Есть вариант забирать заказы самостоятельно, а есть доставка курьером. В случае отпуска или командировки, подписку можно заморозить, сроки и количество заморозок зависят от тарифа. Сейчас сервис актуален только для Москвы и Петербурга.
Оформить подписку на носки St.Friday Socks можно по ссылке.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.