Подписки на Netflix, Spotify, а теперь и на носки St.Friday Socks — марка запустила соответсвующий сервис

На подписочные боксы будет влиять сезон — в зависимости от него будут формироваться наборы, которые могут состоять из спортивных, укороченных, коротких и стандартных носков, а также гольф. Есть вариант забирать заказы самостоятельно, а есть доставка курьером. В случае отпуска или командировки, подписку можно заморозить, сроки и количество заморозок зависят от тарифа. Сейчас сервис актуален только для Москвы и Петербурга.

Оформить подписку на носки St.Friday Socks можно по ссылке.