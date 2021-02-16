Жакеты без лацканов и оранжевые канты: у LaTrika Studio вышла коллекция весна-лето 2021

Во время работы над новой коллекцией дизайнер марки Леся Никонова задалась вопросом поиска себя. Лаконичные вещи LaTrika для приближающихся весны и лета призваны стать фоном для самопознания, уступив первое место личности своего обладателя. В коллекцию вошли костюмы-двойки, шелковые рубашки, брюки, однотонные свитера и разные варианты жакетов.
Так среди жакетов модели без лацканов, укороченные, из кожи, однобортные с четырьмя карманами и жакет-трансформер с отстегивающимися карманами. Носить любой из них можно с оверсайз свитерами, шелковыми рубашками, юбками-гофре, шерстяными и кожаными брюками. Все вещи довольно аскетичны, а концепт коллекции отражен в деталях. Например, отсутствие лацканов на жакетах — это символ тишины, оранжевые канты — призыв улыбнуться, колорблокинг из разных тканей — воплощение идеи разумного потребления.
Коллекция LaTrika выполнена из таких материалов, как эко-кожа, японский вельвет, кашемир, шерсть. А ее цветовая палитра вдохновлена природой — солнцем, небом, землей и зеленью, благодаря которым появились сочетания глубокого синего, приглушенного серого, зеленого и главное цвета коллекции — оранжевого.
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