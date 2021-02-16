Жакеты без лацканов и оранжевые канты: у LaTrika Studio вышла коллекция весна-лето 2021

Так среди жакетов модели без лацканов, укороченные, из кожи, однобортные с четырьмя карманами и жакет-трансформер с отстегивающимися карманами. Носить любой из них можно с оверсайз свитерами, шелковыми рубашками, юбками-гофре, шерстяными и кожаными брюками. Все вещи довольно аскетичны, а концепт коллекции отражен в деталях. Например, отсутствие лацканов на жакетах — это символ тишины, оранжевые канты — призыв улыбнуться, колорблокинг из разных тканей — воплощение идеи разумного потребления.