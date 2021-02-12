На выходных в клубе Blank пройдет винтажный рэйв-маркет

Завтра — 13 февраля — в пространстве клуба Blank состоится винтажный рэйв-маркет от петербургской части проекта Select Vintage Store Svalka. В нем примут участие секонд-сторы и дизайнеры, которые работают с винтажными вещами. Кроме маркета, на мероприятии будет организован сбор вещей — те, что в хорошем состоянии обретут вторую жизнь, а остальные отправят на переработку в Иваново.
На маркете можно будет купить винтаж, кастом, винил, украшения, посуду и цветы. Среди участников, конечно, сама Svalka, V vintage store (магазин номинатки Best Dressed 2020 Варвары Яковлевой), Krasivonastole, Golitsyn Vintage, ELIAS VINTAGE, Kirpis Vintage и москвичи — Basa Vintage и BUBURUZA. Секонд-сторы расположатся на первом этаже, а второй займет гаражная распродажа, где каждый сможет продать свою старую одежду, если она в хорошем состоянии (для участия писать в директ Svalka). И все это под музыку резидентов Blank и приглашенных диджеев.
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