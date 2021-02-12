На выходных в клубе Blank пройдет винтажный рэйв-маркет

На маркете можно будет купить винтаж, кастом, винил, украшения, посуду и цветы. Среди участников, конечно, сама Svalka, V vintage store (магазин номинатки Best Dressed 2020 Варвары Яковлевой), Krasivonastole, Golitsyn Vintage, ELIAS VINTAGE, Kirpis Vintage и москвичи — Basa Vintage и BUBURUZA. Секонд-сторы расположатся на первом этаже, а второй займет гаражная распродажа, где каждый сможет продать свою старую одежду, если она в хорошем состоянии (для участия писать в директ Svalka). И все это под музыку резидентов Blank и приглашенных диджеев.