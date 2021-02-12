60 подарков себе любимому на День святого Валентина

За последние пару лет мы наконец осознали, что здоровый эгоизм — это благо. Именно поэтому в этот День cвятого Валентина, в первую очередь, призываем признаться в любви главному человеку в вашей жизни — себе. Делаем это с помощью подарков, которые заботливо собрала «Собака.ru»: от трендовой сумки Bottega Veneta из новой коллекции до умилительной рубашки-валентинки Saint-Tokyo.
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Платье Valentino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 529 500 руб.
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Лодочки Gianvito Rossi, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 53 900 руб.
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Рубашка-валентинка Saint-Tokyo, Уральская, 13, 9 450 руб.
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Леггинсы Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 46 500 руб.
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Кроссовки Reebok Club C 85, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Бейсболка Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 23 350 руб.
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Платье My 812, Каменноостровский пр., 54, 210 $
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Блейзер My 812, Каменноостровский пр., 54, 385 $
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Комплект Calvin Klein, «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 154, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14
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Мужские трусы Calvin Klein, «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 154, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14
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Спортивные брюки Latrika, ул. Пестеля 13-15
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Худи Latrika, ул. Пестеля 13-15
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Кроп-топ Walk of Shame, Babochka, Невский пр., 153, 12 200 руб.
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Юбка Walk of Shame, Babochka, Невский пр., 153, 51 300 руб.
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Носки St. Friday Socks, онлайн-магазин, 399 руб.
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Футболка BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 10 000 руб.
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Платье Zimmermann, Babochka, Невский пр., 153, 161 500 руб.
Отправить самому себе валентинку? Одобряем, но можно пойти дальше и самому стать валентинкой в платье (забавное совподение) Valentino, украшенном перьями, рубашке Saint-Tokyo с принтом в виде сердца или белье Calvin Klein из коллекции, посвященной 14 февраля.
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Колье San Valentin TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 6 700 руб.
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Серьги Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 32 800 руб.
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Часы Zenith Defy Midnight
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Серьги Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
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Кольцо-перевертыш YES-NO Avgvst, ул. Рубинштейна, 16, 9 800 руб.
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Браслет Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
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Кольцо «Бесконечность» Honey Hany, Dafna, Loft MODUL, Невский пр. 74-76, 3 500 руб.
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Часы Hublot Big Bang Unico White
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Браслет San Valentin TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 8 700 руб.
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Браслет Loewe, Babochka, Невский пр., 153, 43 800 руб.
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Кольцо Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Многие ювелирные бренды тоже постарались в преддверии Дня святого Валентина и выпустили целые коллекции или отдельные украшения с тематикой праздника. Например, TOUS очень конкретны со своей надпись Love You, а Avgvst перемнчивы, о чем свидетельствует кольцо-перевертыш YES-NO. Мы же убеждены, что признаться себе в любви можно необязательно тематическим, а просто красивым украшением.
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Гель для душа Frederic Malle, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 4 400 руб.
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Тонизирующий скраб для тела Truefitt & Hill, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 6 400 руб.
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Стайер Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO
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Электрическая бритва Polaris PMR 0307RC PRO 5 BLADES+
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Прибор для массажа и очищения кожи FOREO, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 17 499 руб.
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Парфюм Givenchy Irresistible, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 5 850 руб.
Если дарить кому-то что-то из бьюти — дело рискованное, то себе — сам Валентин велел.
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Блуза Maje, Большой пр. П. С., 57/1
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Джинсы Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23
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Кардиган CO, Babochka, Невский пр., 153, 87 300 руб.
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Платок Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
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Шлупанцы Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 87 400 руб.
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Клатч Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23
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Сумка Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 221 000 руб.
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Кроссовки PUMA Fashion Rebels, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Кеды Vans Old Skool True White, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 270 руб.
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Платье Maje, Большой пр. П. С., 57/1
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Жакет Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
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Женские лоферы HÖGL, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 16 990 руб.
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Свитшот FILA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 360 руб.
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Перчатки Kenzo, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 4 687 руб.
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Женские перчатки Roeckl, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 11 500 руб.
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Поясная сумка Kenzo, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 15 944 руб.
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Кроссовки Puma MirageMox, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Мужской джемпер BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 16 500 руб.
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Юбка Miu Miu, Babochka, Невский пр., 153, 70 000 руб.
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Джемпер Miu Miu, Babochka, Невский пр., 153, 52 500 руб.
В тематику погружаться, кстати, совсем не обязательно. День святого Валентина совпадает со стартом выхода весенне-летних коллекций. Надо этим пользоваться!
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Открытка ZABOR, Street Art Museum, шоссе Революции, 84, самовывоз — 1 000 руб., доставка — 1 500 руб.
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Бокал, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 100 руб.
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Аромадиффузор Millefiori Milano, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 490 руб.
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Десертная тарелка Vista Alegre Herbariae, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 4 300 руб.
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Кофемашина Nespresso
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Капсулы для кофемашины Nespresso
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Скульптура, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 200 руб.
Категория подарков «для дома» стала особенно актуально среди нас всех после локдауна. Уверены, что ваша тяга к облагораживанию пространства вокруг себя не прошла. Один совет: Выбирайте то, что приносит вам радость, а не только пользу.
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