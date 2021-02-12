60 подарков себе любимому на День святого Валентина

За последние пару лет мы наконец осознали, что здоровый эгоизм — это благо. Именно поэтому в этот День cвятого Валентина, в первую очередь, призываем признаться в любви главному человеку в вашей жизни — себе. Делаем это с помощью подарков, которые заботливо собрала «Собака.ru»: от трендовой сумки Bottega Veneta из новой коллекции до умилительной рубашки-валентинки Saint-Tokyo.