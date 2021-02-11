USHATÁVA переиздали свою трикотажную коллекцию в эко-коже

USHATÁVA выпустили февральский дроп, состоящий из переизданных моделей из знаковой коллекции марки, к которым добавились новые элементы. Получился микс трикотажа и эко-кожи. В коллекцию вошли бомберы, брюки, юбки на запах, сарафаны, головные уборы, тренчи, сумки и косухи. Они, кстати, стали еще объемнее — оверсайз остается одним из фирменных элементов дизайна USHATÁVA. Бонусом — вещи из дропа складываются в полноценную капсулу.