Универмаг «Цветной» анонсировал запуск онлайн-маркетплейса и выход в Петербург в 2022 году

Знаковый московский универмаг «Цветной» недавно сменил владельца — теперь он полностью принадлежит инвестгруппе Bonum Capital. В планах нового владельца — запуск онлайн-маркетплейса под брендом Tsvetnoy к осени этого года, а к 2022 году площадка должна заработать в Петербурге и других крупных городах. Кроме того, «Цветной» обновит пул представленных в нем брендов и изменит флагманский магазин «Рив Гош», который находится на первом этаже универмага.