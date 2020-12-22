Gucci показали совместную коллекцию с The North Face

Атмосфера 70-х, Альпы и наследие каждого бренда — Gucci и The North Face представили результат своего сотрудничества кампанией авторства американского фотографа Дэниела Ши. В коллекцию вошли комбинезоны, шорты, жилеты, юбки, пуховики, ботинки для хайкинга, а также походные атрибуты: рюкзаки, палатки и спальные мешки.
Это первая большая коллаборация Алессандро Микеле с тех пор, как он занял пост креативного директора Gucci. Кроме снимков, в кампанию коллекции вошло видео, которое можно посмотреть в аккаунте бренда в тиктоке.
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