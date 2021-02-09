Российское отделение H&M обвиняют в неуплате пошлин на три миллиарда рублей

Компанию обвиняют в том, что она не указывала в своих декларациях с 2016 по 2019 год часть лицензионных сборов, которые платит стокгольмскому офису бренда. Теперь российскому отделению масс-маркета грозит штраф в двойном размере, а топ-менеджерам и вовсе тюремное заключение.