Российское отделение H&M обвиняют в неуплате пошлин на три миллиарда рублей

По данным агентства Bloomberg на счету российского представительства H&M уклонение от уплаты таможенных пошлин на сумму 42 миллиона долларов (3,1 миллиарда рублей). Федеральная таможенная служба России уже возбудила уголовное дело (еще в декабре 2020 года), а главный офис H&M проводит расследование.
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Фото: retail-loyalty.org
Компанию обвиняют в том, что она не указывала в своих декларациях с 2016 по 2019 год часть лицензионных сборов, которые платит стокгольмскому офису бренда. Теперь российскому отделению масс-маркета грозит штраф в двойном размере, а топ-менеджерам и вовсе тюремное заключение.
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