Старинные штофы и боярские кафтаны в мудборде: как дизайнеры Bunakova Hokhloff работают с русским костюмом?

На счету создателей марки Bunakova Hokhloff — дизайнеров Юлии Бунаковой и Евгения Хохлова — сказочно много фэшн-достижений. Они создали форму для сотрудников «Аэрофлота», которая в 2017 году была признана лучшей в мире, разработали сюрреалистические наряды к «Золушке» Славы Полунина в Цирке на Фонтанке и приняли участие в показах в Париже, Хельсинки, Сингапуре. Сейчас у тандема-номинанта нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» новый этап — они запустили «Русский проект». Это поиск собственной идентификации, который не зависит от трендов, сезонности и даже самой моды.