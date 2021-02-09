Старинные штофы и боярские кафтаны в мудборде: как дизайнеры Bunakova Hokhloff работают с русским костюмом?

На счету создателей марки Bunakova Hokhloff — дизайнеров Юлии Бунаковой и Евгения Хохлова — сказочно много фэшн-достижений. Они создали форму для сотрудников «Аэрофлота», которая в 2017 году была признана лучшей в мире, разработали сюрреалистические наряды к «Золушке» Славы Полунина в Цирке на Фонтанке и приняли участие в показах в Париже, Хельсинки, Сингапуре. Сейчас у тандема-номинанта нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» новый этап — они запустили «Русский проект». Это поиск собственной идентификации, который не зависит от трендов, сезонности и даже самой моды.
Дизайнеры представили первую коллекцию проекта. Это небольшая капсула, состоящая из выставочных коллекционных образцов, отсылающих о душегреям, шугаям, парчовым сарафанам, а также серия аксессуаров – кисетов. Юлия Бунакова и Евгений Хохлов обратились к традициям народного искусства и аутентичной культуре — получилась современная интерпретация образов персонажей русских сказок.
В мудборде коллекции предметы народного костюма из собраний российских музеев и картины Левицкого, Венецианова, Нестерова. Референсы читаются в стеганных элементах, форме рукавов, объемных юбках и, конечно, вышивке.
Вышивки имитируют старинные штофы, из которых раньше шили боярские кафтаны. Вдохновлен узор предметами народного костюма. Все вещи коллекции созданы из итальянских тканей, в цветовую палитру вошли оттенки оливкового и жемчужного.
«Русский проект» дизайнеры продолжат созданием вещей также в русской стилистике, которые можно будет передавать из поколения в поколение.
Юлия Бунакова и Евгений Хохлов
о «Русском проекте»
«Каждая последующая вещь будет дополнять предыдущую, и обрастать историей, как будто мы становимся участниками написания некой сказки или серии сказок в течение жизни».
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