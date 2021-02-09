St. Friday Socks и книжный сервис MyBook выпустили коллекцию-недельку литературных носков

Сервис MyBook и бренд St. Friday Socks создали коллекцию, в которую вошли семь пар носков, вдохновленных героями отечественной книжной классики. Среди них — Анна Каренина, Наташа Ростова, Александр Чацкий, Илья Обломов, Родион Раскольников, Евгений Базаров и Остап Бендер. Модели отсылают к характерам, типичному поведению или событию, которое стало решающим в судьбе литературного персонажа.
Кроме реверанса произведениям российских классиков, носки из коллаба St. Friday Socks x MyBook — это еще и индикатор вашего настроения для окружающих. Например, носки, посвященные Анне Карениной, дадут сигнал, что к их владельцу сегодня лучше не подходить, так как у него «настроение броситься под поезд», пара салатового цвета со звездами и символами доллара, отсылающая к Остапу Бендеру, намекнет на авантюристский настрой, а если вы сами не в состоянии разобраться со своими эмоциями, это отразит модель «Родион Раскольников». Другие носки из коллекции подойдут к конкретному случаю: «Наташу Ростову» можно надеть на свидание — пусть потенциальный кандидат не расслабляется, у вас таких еще целый вагон, «Илья Обломов» — идеальный вариант для выходного дня, «Евгений Базаров» в черном цвете — для встречи с заказчиком или начальством.
Напомним, что коллекция с MyBook — не первая литературная в истории St. Friday Socks. До нее были литературные модели с цитатами из Бродского, Довлатова, Пушкина, Лермонтова и других авторов.
Купить коллекцию St. Friday Socks и MyBook можно на сайте St. Friday Socks. Одна пара — 399 рублей, набор из семи — 1955 рублей. Бонусом — подписка MyBook на три недели.
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