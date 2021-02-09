St. Friday Socks и книжный сервис MyBook выпустили коллекцию-недельку литературных носков

Напомним, что коллекция с MyBook — не первая литературная в истории St. Friday Socks. До нее были литературные модели с цитатами из Бродского, Довлатова, Пушкина, Лермонтова и других авторов.

Купить коллекцию St. Friday Socks и MyBook можно на сайте St. Friday Socks. Одна пара — 399 рублей, набор из семи — 1955 рублей. Бонусом — подписка MyBook на три недели.