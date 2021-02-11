В сети салонов «Кенгуру» появились коллекции нового сезона весна-лето 2021

«Кенгуру» уже представили новые весенне-летние коллекции, среди которых, например, яркая коллекция Dolce & Gabbana. В этом сезоне Доминико Дольче и Стефано Габбана обратились к истории и культуре острова Сицилия. На это в отдельных образах и во всей коллекции намекает большое количество цветов и принтов. Описать коллекцию итальянского модного дома можно так: пестрая, яркая, сочная и страстная. При создании образов дизайнеры Dolce & Gabbana использовали свои знаковые, узнаваемые принты последних лет: цветочные узоры, традиционные сицилийские орнаменты, леопардовые, этнические, графические и тропические принты, горох (белый и красный, крупный и мелкий), полосы, шахматные и узоры в стиле барокко.
Платья из линии для девочек сочетают в себе романтику и изящество. Кроме них, в линию также вошли жакеты строгого кроя, многоярусные юбки макси, длинные струящиеся юбки из легкого летящего шифона, шелковые блузы с бантами.
В коллекции для мальчиков дизайнеры модного дома отразили видение нового поколения и свободу самовыражения. Линия состоит из джинсов с потертостями и нашивками, спортивных костюмов, футболок и толстовок с логотипами модного дома, кожаных курток.
Сеть салонов «Кенгуру», Московский пр., 193, тел. 8 (965) 089 21 64, Большой пр., 17, тел. 8 (812) 232 20 03, интернет-магазин
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