Посмотрите на коллаборацию H&M x Simone Rocha, она появится в продаже 11 марта

Шведский бренд и ирландский дизайнер показали результат своего сотрудничества — коллекцию, состоящий из женской, мужской и детской линеек. Женские образы сохранили неоромантическую эстетику Simone Rocha, которая без труда читается в платьях с объемными рукавами и юбками, бантах и вышивке. Выпуск капсулы, кстати, совпадает с десятилетием бренда, поэтому при ее создании дизайнер Симон Роша обратилась к своим архивным работам.