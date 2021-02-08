Посмотрите на коллаборацию H&M x Simone Rocha, она появится в продаже 11 марта

Шведский бренд и ирландский дизайнер показали результат своего сотрудничества — коллекцию, состоящий из женской, мужской и детской линеек. Женские образы сохранили неоромантическую эстетику Simone Rocha, которая без труда читается в платьях с объемными рукавами и юбками, бантах и вышивке. Выпуск капсулы, кстати, совпадает с десятилетием бренда, поэтому при ее создании дизайнер Симон Роша обратилась к своим архивным работам.
Кроме узнаваемых платьев, в коллекцию вошли более базовые мужские вещи, например, рубашки, брюки и тренчи. Детская же линейка представляет собой уменьшенную копию взрослой — воздушные платья для девочек, объемные брюки для мальчиков. В вопросе цветовой палитры Симон Роша также осталась верной себе: белые, бежевые и нежно-розовые оттенки сочетаются с черными и красными.
В продаже коллаборация H&M x Simone Rocha появится 11 марта.
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