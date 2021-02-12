Неоромантичные блузы, платья миди и казаки в коллекции Claudie Pierlot

Новая коллекция Claudie Pierlot — инструкция по тому, во что одеваться, отправляясь на калифорнийское побережье (пусть даже мысленно). Нам точно не обойтись без рифленых комбинезонов, свободных брюк, неоромантичных блуз, платьев миди, казаков, белоснежных лоферов и плетеной сумки. Если вы уловите настроен ретро, то так и должно быть — дизайнеры бренда ссылаются на винтажную эстетику. Как и на ландшафт Калифорнии — фактура вещей напоминает узорчатую ​​плитку, а цветовая палитра — земляной пол и песок.