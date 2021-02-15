Микс 70-х и 90-х: Sandro показали новую коллекцию

Острую нехватку в путешествиях и тоску по Европе способна немного заглушить весенне-летняя коллекция Sandro, вдохновленная поездками по югу Франции. Настроение можно прочувствовать, взглянув на цветовую палитру: синий — это море, пыльно-розовый — закат, песочный — побережье, оливковый — местная флора.
Еще одно вдохновение новой коллекции — богемные 70-ые с добавлением эстетики 90-ых. Здесь все маркеры эпох, адаптированные под современность: джинсы-клеш, двубортные костюмы, тренчи с золотыми пуговицами, комбинезоны, жакеты с бахромой и вязаные блузы с воротником.
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