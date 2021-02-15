Микс 70-х и 90-х: Sandro показали новую коллекцию

Еще одно вдохновение новой коллекции — богемные 70-ые с добавлением эстетики 90-ых. Здесь все маркеры эпох, адаптированные под современность: джинсы-клеш, двубортные костюмы, тренчи с золотыми пуговицами, комбинезоны, жакеты с бахромой и вязаные блузы с воротником.