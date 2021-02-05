В Outlet Village Пулково состоится праздник, посвященный Китайскому Новому году

13 февраля Outlet Village Пулково отметит Китайский Новый год. Весь день на территории аутлета будет играть специальный плейлист, а в информационном центре можно будет взять классическое для китайской культуры печенье с предсказанием. Но главное мероприятие празднования — шоу большого китайского дракона. С 13:00 до 17:00 команда артистов исполнит традиционный китайский танец фигурой дракона.
Шопинг в день празднования Китайского Нового года остается в силе. К тому же, в магазинах Outlet Village Пулково продолжают действовать скидки и выгодные предложения.
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