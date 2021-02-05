Vsemayki выпустили серию принтов к 14 февраля — парные и для одиночек

Российский бренд и интернет-магазин Vsemayki решил помочь каждому без слов заявить о своем статусе и выпустил ко Дню святого Валентина коллекцию одежды и аксессуаров с говорящими принтами. Например, с символикой праздника, парными рисунками, а также изображениями, которые подойдут одиночкам или тем, что не в восторге от 14 февраля.
Среди парных принтов на футболках и свитшотах — лучшие поп-культурные любовные союзы: Марио с принцессой Пич, Гомер с пончиком, нутелла с хлебушком и еще более 180 сочетаний. А самый популярный парный принт 2021 года — два влюбленных авокадо. Эти же изображения украсили аксессуары, предназначенные для пар, — кружки, маски и чехлы.
Для тех, кто не в восторге от Дня святого Валентина, есть специальные коллекции «АнтиВалентин» и «Про бывших». Это вещи и аксессуары с принтами на тему праздника, но без его романтизации: острые и даже саркастичные фразы, злые купидоны и милые котики, которые однозначно сделают абсолютно любой день лучше.
Для того, чтобы получить максимально индивидуальную вещь, Vsemayki предлагают воспользоваться конструктором и нанести собственный принт на футболки, свитшоты, толстовки, защитные маски и аксессуары.
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