Vsemayki выпустили серию принтов к 14 февраля — парные и для одиночек

Для тех, кто не в восторге от Дня святого Валентина, есть специальные коллекции «АнтиВалентин» и «Про бывших». Это вещи и аксессуары с принтами на тему праздника, но без его романтизации: острые и даже саркастичные фразы, злые купидоны и милые котики, которые однозначно сделают абсолютно любой день лучше.