На выходных в Севкабель Порту пройдет гаражная распродажа

Севкабель Порт устраивает масштабную гаражную распродажу, которая пройдет 6 и 7 февраля. Покупать и обмениваться можно будет не только одеждой, в сэйле участвуют растения, книги, мебель, ковры и даже велосипеды. А еще есть шанс обновить свои вещи — Slavka Second Store организуют зону апсаклинга, в которой каждый сможет переделать старую одежду. Для этого Slavka предоставит баллоны с красками, маркеры по ткани, заклепки, люверсы и швейную машинку.