На выходных в Севкабель Порту пройдет гаражная распродажа

Севкабель Порт устраивает масштабную гаражную распродажу, которая пройдет 6 и 7 февраля. Покупать и обмениваться можно будет не только одеждой, в сэйле участвуют растения, книги, мебель, ковры и даже велосипеды. А еще есть шанс обновить свои вещи — Slavka Second Store организуют зону апсаклинга, в которой каждый сможет переделать старую одежду. Для этого Slavka предоставит баллоны с красками, маркеры по ткани, заклепки, люверсы и швейную машинку.
Кроме Slavka Second Store среди участников гаражной распродажи проекты «ДИКОЕ ДИСКО» и «АЛОЭ», которые организуют салон красоты и библиотеку, Plant Buro устроят своп растениями, стилисты Second history устроят консультации, Apokalyptoeclips будут продавать велосипедные комплекты, Pirate Сycles представят ретро велосипеды, а благотворительные магазины «Спасибо!» привезут контейнер, куда можно сдать ненужные вещи. Бонусом — мутагены и игровые автоматы от кафе Krng Corp и музыка от диджеев Synth College.
Фото на главной: Анастасия Корепина
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