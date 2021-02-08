70 вещей для занятий спортом, которые одобрит сама Джейн Фонда

Неважно, какая цель мотивирует вас заниматься спортом: стремление откорректировать свою форму, поддерживать мышцы в тонусе, укрепить кости, поднять уровень эндорфинов, восполнить необходимую организму активность или понимание того, что выносливость в современных реалиях пригодится. Собрали как сексуальные велосипедки с эффектом рельефного тела, так и классические тренировочные брюки для приверженцев комфорта.
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Топ Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 23 600 руб.
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Топ PUMA Provoke XT, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Топ Alexander Wang, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 25 950 руб.
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Топ Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 24 450 руб.
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Топ COS, интернет-магазин, 3 490 руб.
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Топ IRNBY, интернет-магазин, 3 600 руб.
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Майка COS, интернет-магазин, 3 090 руб.
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Топ Nnedre, Басков переулок, 29, 1 400 руб.
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Футболка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 799 руб.
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Топ Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 24 900 руб.
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Топ Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 33 600 руб.
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Кроп-топ Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 39 000 руб.
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Комбинезон COS, интернет-магазин, 7 890 руб.
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Топ IRNBY, интернет-магазин, 4 200 руб.
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Футболка EA7 Emporio Armani, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 6 230 руб.
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Женская футболка EA7 Emporio Armani, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 3 850 руб.
Тренируем руки, плечи, спину
Начнем с разминки: шея, воротниковая зона и идем вниз. Первым делом определимся с тем, во что облачить верхнюю часть тела. Выбор встает между кроп-топами, майками и футболками.
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Куртка Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 64 500 руб.
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Лонгслив PUMA Provoke XT, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Худи Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 450 руб.
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Свитшот United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 999 руб.
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Худи Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 950 руб.
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Худи Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 104 000 руб.
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Свитшот Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 73 750 руб.
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Худи COS, интернет-магазин, 5 990 руб.
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Свитшот Miu Miu, Babochka, Невский пр., 153, 110 000 руб.
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Свитшот Armani Exchange, Babochka, 6 720 руб.
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Джемпер Emporio Armani, Babochka, 11 050 руб.
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Худи и спортивные брюки EA7 Emporio Armani, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, худи — 9 450 руб., брюки — 8 050 руб.
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Леггинсы Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 34 700 руб.
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Леггинсы PUMA Provoke XT, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Шорты Alexanderwang.t, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 900 руб.
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Леггинсы Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 19 850 руб.
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Спортивные брюки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 299 руб.
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Леггинсы Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 38 500 руб.
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Спортивные брюки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 599 руб.
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Спортивные брюки Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 150 руб.
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Шорты Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 22 950 руб.
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Шорты Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 37 750 руб.
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Леггинсы COS, интернет-магазин, 4 990 руб.
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Леггинсы Nnedre, Басков переулок, 29, 1 800 руб.
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Спортивные брюки Miu Miu, Babochka, Невский пр., 153, 75 00 руб.
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Велосипед с оптической иллюзией IRNBY, интернет-магазин, 4 500 руб.
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Спортивные брюки Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 95 050 руб.
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Спортивные брюки Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 49 900 руб.
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Шорты Miu Miu, Babochka, Невский пр., 153, 55 000 руб.
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Спортивные брюки Emporio Armani, Babochka, 7 300 руб.
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Спортивные брюки Armani Exchange, Babochka, 7 650 руб.
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Брюки-джоггеры EA7 Emporio Armani, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 8 050 руб.
Тренируем ноги, ягодицы
Бегать и приседать — занятия на любителя, но вот надеть леггинсы или спортивные брюки, в которых и красиво, и комфортно, — неоспоримо приятно.
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Кроссовки Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 153, 48 100 руб.
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Кроссовки Reebok NANO X1, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Кроссовки PUMA Provoke XT, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Кроссовки Reebok х Cardi B, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Кроссовки Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 72 700 руб.
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Кроссовки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 6 999 руб.
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Кроссовки Loewe, Babochka, Невский пр., 153, 58 600 руб.
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Куртка COS, интернет-магазин
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Бомбер United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 599 руб.
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Пуховик Emporio Armani, Babochka, 11 400 руб.
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Анорак СОS, интернет-магазин, 7 890 руб.
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Куртка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 599 руб.
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Куртка Emporio Armani, Babochka, 16 300 руб.
Тренируем дыхалку
Для занятий спортом на морозно свежем воздухе просто необходима хорошо развитая дыхательная система. Начинаем понемногу — выходим на легкую пробежку по набережным рек и каналов, предварительно утеплившись.
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Гантели Loro Piana, онлайн-магазин ЦУМ, 199 500 руб.
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Скакалка Loro Piana, онлайн-магазин ЦУМ, 63 250 руб.
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Сумка COS, интернет-магазин, 6 990 руб.
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Носки COS, интернет-магазин
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Шарф Emporio Armani, Babochka, 28 200 руб.
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Набор фитнес резинок IRNBY, интернет-магазин, 2 400 руб.
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Сумка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 599 руб.
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Шапка Emporio Armani, Babochka, 15 400 руб.
Берем с собой
В сумке современного спортсмена есть все: от гантелей и скакалки до запасных носков.
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