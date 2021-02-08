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70 вещей для занятий спортом, которые одобрит сама Джейн Фонда

Неважно, какая цель мотивирует вас заниматься спортом: стремление откорректировать свою форму, поддерживать мышцы в тонусе, укрепить кости, поднять уровень эндорфинов, восполнить необходимую организму активность или понимание того, что выносливость в современных реалиях пригодится. Собрали как сексуальные велосипедки с эффектом рельефного тела, так и классические тренировочные брюки для приверженцев комфорта.

  • Топ Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 23 600 руб.

  • Топ PUMA Provoke XT, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Топ Alexander Wang, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 25 950 руб.

  • Топ Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 24 450 руб.

  • Топ COS, интернет-магазин, 3 490 руб.

  • Топ IRNBY, интернет-магазин, 3 600 руб.

  • Майка COS, интернет-магазин, 3 090 руб.

  • Топ Nnedre, Басков переулок, 29, 1 400 руб.

  • Футболка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 799 руб.

  • Топ Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 24 900 руб. 

  • Топ Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 33 600 руб.

  • Кроп-топ Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 39 000 руб.

  • Комбинезон COS, интернет-магазин, 7 890 руб.

  • Топ IRNBY, интернет-магазин, 4 200 руб.

  • Футболка EA7 Emporio Armani, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 6 230 руб.

  • Женская футболка EA7 Emporio Armani, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 3 850 руб. 

Тренируем руки, плечи, спину

Начнем с разминки: шея, воротниковая зона и идем вниз. Первым делом определимся с тем, во что облачить верхнюю часть тела. Выбор встает между кроп-топами, майками и футболками.

  • Куртка Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 64 500 руб.

  • Лонгслив PUMA Provoke XT, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Худи Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 450 руб.

  • Свитшот United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 999 руб.

  • Худи Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 950 руб.

  • Худи Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 104 000 руб.

  • Свитшот Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 73 750 руб.

  • Худи COS, интернет-магазин, 5 990 руб.

  • Свитшот Miu Miu, Babochka, Невский пр., 153, 110 000 руб.

  • Свитшот Armani Exchange, Babochka, 6 720 руб.

  • Джемпер Emporio Armani, Babochka, 11 050 руб.

  • Худи и спортивные брюки EA7 Emporio Armani, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, худи — 9 450 руб., брюки — 8 050 руб.

  • Леггинсы Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 34 700 руб.

  • Леггинсы PUMA Provoke XT, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Шорты Alexanderwang.t, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 900 руб.

  • Леггинсы Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 19 850 руб. 

  • Спортивные брюки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 299 руб.

  • Леггинсы Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 38 500 руб.

  • Спортивные брюки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 599 руб.

  • Спортивные брюки Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 150 руб.

  • Шорты Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 22 950 руб.

  • Шорты Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 37 750 руб.

  • Леггинсы COS, интернет-магазин, 4 990 руб.

  • Леггинсы Nnedre, Басков переулок, 29, 1 800 руб.

  • Спортивные брюки Miu Miu, Babochka, Невский пр., 153, 75 00 руб.

  • Велосипед с оптической иллюзией IRNBY, интернет-магазин, 4 500 руб.

  • Спортивные брюки Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 95 050 руб.

  • Спортивные брюки Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 49 900 руб.

  • Шорты Miu Miu, Babochka, Невский пр., 153, 55 000 руб.

  • Спортивные брюки Emporio Armani, Babochka, 7 300 руб.

  • Спортивные брюки Armani Exchange, Babochka, 7 650 руб.

  • Брюки-джоггеры EA7 Emporio Armani, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 8 050 руб. 

Тренируем ноги, ягодицы

Бегать и приседать — занятия на любителя, но вот надеть леггинсы или спортивные брюки, в которых и красиво, и комфортно, — неоспоримо приятно. 

  • Кроссовки Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 153, 48 100 руб.

  • Кроссовки Reebok NANO X1, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Кроссовки PUMA Provoke XT, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Кроссовки Reebok х Cardi B, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Кроссовки Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 72 700 руб.

  • Кроссовки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 6 999 руб.

  • Кроссовки Loewe, Babochka, Невский пр., 153, 58 600 руб.

  • Куртка COS, интернет-магазин

  • Бомбер United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 599 руб.

  • Пуховик Emporio Armani, Babochka, 11 400 руб.

  • Анорак СОS, интернет-магазин, 7 890 руб.

  • Куртка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 599 руб.

  • Куртка Emporio Armani, Babochka, 16 300 руб.

Тренируем дыхалку

Для занятий спортом на морозно свежем воздухе просто необходима хорошо развитая дыхательная система. Начинаем понемногу — выходим на легкую пробежку по набережным рек и каналов, предварительно утеплившись.

Берем с собой

В сумке современного спортсмена есть все: от гантелей и скакалки до запасных носков.

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