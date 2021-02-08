70 вещей для занятий спортом, которые одобрит сама Джейн Фонда

Неважно, какая цель мотивирует вас заниматься спортом: стремление откорректировать свою форму, поддерживать мышцы в тонусе, укрепить кости, поднять уровень эндорфинов, восполнить необходимую организму активность или понимание того, что выносливость в современных реалиях пригодится. Собрали как сексуальные велосипедки с эффектом рельефного тела, так и классические тренировочные брюки для приверженцев комфорта.