Отсылки к работам кинетического художника Лен Лая в весенне-летней коллекции Dries Van Noten SS21

Помните один из самых красивых кампейнов сезона SS21? Речь, конечно, о кампейне Dries Van Noten. При работе над ним Ван Нотен обратился к творчеству новозеландского кинетического художника Лен Лая. Лай известен новаторской техникой рисования на целлулоидной пленке, которой он увлекся еще 1920-30 годах. Отсылки к работам художника можно угадать и в коллекции Dries Van Noten SS21 — это яркие абстрактные принты: психоделические солнце и луна, полоски света, тени пальм.