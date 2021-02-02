Отсылки к работам кинетического художника Лен Лая в весенне-летней коллекции Dries Van Noten SS21

Помните один из самых красивых кампейнов сезона SS21? Речь, конечно, о кампейне Dries Van Noten. При работе над ним Ван Нотен обратился к творчеству новозеландского кинетического художника Лен Лая. Лай известен новаторской техникой рисования на целлулоидной пленке, которой он увлекся еще 1920-30 годах. Отсылки к работам художника можно угадать и в коллекции Dries Van Noten SS21 — это яркие абстрактные принты: психоделические солнце и луна, полоски света, тени пальм.
Кроме кампейна в сезоне SS21 Ван Нотен представил и видео, презентующее коллекцию. К слову, впервые более чем за 34-летнюю карьеру дизайнера, он не проводил подиумное шоу, а показал коллекцию только онлайн (причина — пандемия). Пересматриваем видео и идем смотреть творение Ван Нотена вживую.
Коллекция Dries Van Noten SS21 уже представлена в ДЛТ.
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