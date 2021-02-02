Vans сделали коллаборация с нью-йоркским брендом Opening Ceremony

Vans и Opening Ceremony сотрудничают с 2014 года, но на этот раз бренды выпустили глобальную капсулу, которая (впервые!) будет продаваться по всему миру. Она состоит их обуви, одежды и аксессуаров. Opening Ceremony переосмыслили каноническую модель Checkerboard и заменили ее классический принт на абстрактный анималистичный — изображения змей и леопардов стилизованы на манер черно-белой шашки Vans.
Созданный повторяющийся паттерн полностью покрывает каждую пару, а также украшает куртку со скрытым капюшоном, свободные брюки, дополненные карманами, кеды Authentic и объемную мягкую сумку с логотипом Vans и Opening Ceremony. Модели Authentic QLT представлены в более сдержанном дизайне — в однотонной фиолетово-розовой и сиренево-голубой гамме с контрастной строчкой и эмблемой.
Напомним, что Opening Ceremony — легендарный мультибрендовый ретейлер, первый магазин которого был открыт в 2002 году. Его основали дизайнеры Кэрол Лим и Умберто Леон в 2011 году стали креативными директорами Kenzo. На счету Opening Ceremony совместные коллекции с Uniqlo, KAWS, Maison Martin Margiela, Burberry, Birkenstock.
Коллаборация Vans х Opening Ceremony появится в продаже 19 февраля. В Петербурге она будет представлена в «Галерее».
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