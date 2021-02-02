Vans сделали коллаборация с нью-йоркским брендом Opening Ceremony

Напомним, что Opening Ceremony — легендарный мультибрендовый ретейлер, первый магазин которого был открыт в 2002 году. Его основали дизайнеры Кэрол Лим и Умберто Леон в 2011 году стали креативными директорами Kenzo. На счету Opening Ceremony совместные коллекции с Uniqlo, KAWS, Maison Martin Margiela, Burberry, Birkenstock.

Коллаборация Vans х Opening Ceremony появится в продаже 19 февраля. В Петербурге она будет представлена в «Галерее».