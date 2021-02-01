Блестящие боксерские трусы и малиновая шуба: Dolce & Gabbana показали мужскую коллекцию осень-зима 2021

Доминико Дольче и Стефано Габбана представили новую мужскую коллекцию. В нее вошли оверсайз пиджаки с блестящей отделкой, брюки и боксерские трусы, усыпанные пайетками и кристаллами, свитера с люрексом, длинные шубы, металлизированные объемные сумки и сумки, декорированные мехом. Почти все образы дополнили яркие украшения — будь то микс цепей разного диаметра и длины или солнцезащитные очки опять же на массивной цепочке.