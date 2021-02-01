11 духоподъемных вещей из весенних коллекций, которые помогут пережить февраль

Коллекция Sandro

Новая коллекция бренда — это я/мыДжейн Биркин в культовом фильме «Бассейн». И настоящий путеводитель по трендам: двубортные костюмы с золотыми пуговицами, джинсы-клеш с аппликациями, платья с эффектом cut out, ажурные вставки из кружева и сорочки из невесомого хлопка — все это отсылает к богемным 1970-м.

Sandro, Большой пр. П. С., 57/1