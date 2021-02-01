11 духоподъемных вещей из весенних коллекций, которые помогут пережить февраль

Директор отдела моды Ксения Гощицкая рекомендует добавить цвета: весенние коллекции побеждают зиму.
Сумка Bottega Veneta
Сумка-бестселлер The Padded Cassette с новой вариацией фирменного плетения Bottega Veneta в фисташковом цвете продается исключительно в России. Этот оттенок, как и главные колор-акценты весенней коллекции, дизайнер дома Дэниел Ли позаимствовал в графичных работах классика американского минимализма Эльсуорта Келли.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Сумка Furla
Margherita, которая посвящена легендарной женщине-астрофизику Маргерите Хак. «В жизни нечего бояться, только понимать», — одна из самых известных ее фраз, которую мы заносим в цитатник, а сумку — в вишлист.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Куртка-пиджак Gerard Darel
Идеальная весенняя куртка-пиджак: мягкая замша, ретро-силуэт
и духоподъемный цвет корицы.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23
Коллекция Not For Sale
Локальный бренд дизайнера Натальи Скрибо к весне готов. Все про цвет: оливковый, песочный, горчичный и деликатный голубой сложились в оверсайз-костюмы, двубортные пиджаки, куртки и платья.
Not For Sale, Садовая ул., 21а
Ботинки Brunello Cucinelli
Грубые ботинки со шнуровкой Brunello Cucinelli, кажется, пытаются подрасти до ботфорт. Этот микс сапог и армейской обуви круто носить с мини-юбками. Изящная деталь — вышитый металлизированными нитями язычок!
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Коллекция Sandro
Новая коллекция бренда — это я/мыДжейн Биркин в культовом фильме «Бассейн». И настоящий путеводитель по трендам: двубортные костюмы с золотыми пуговицами, джинсы-клеш с аппликациями, платья с эффектом cut out, ажурные вставки из кружева и сорочки из невесомого хлопка — все это отсылает к богемным 1970-м.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
Совместная коллекция «Okko Спорт» х «Волчок»
Мультимедиа-сервис и андеграундный бренд выпустили первую совместную коллекцию. Лимитированный дроп вдохновлен архивной формой команд английской премьер-лиги и уличным стилем. В линейку вошли регбийки черничного цвета и лиловые джерси, а также шапки, носки и пины. кстати, в кампании снялись комментаторы «Оkko спорт».
Лук Claudie Pierlot
Правила деним-тотал-лука от Claudie Pierlot — это люверсы как из 1960-х на высокой талии джинсов и оверсайзовой куртке, а также подчеркнуто мужской крой рубашки с двумя нагрудными карманами. Брутально и сексуально.
Claudie Pierlot, Аu Pont Rouge, Наб. реки Мойки, 21
Шуба Gucci
Мы давно говорили, что Алессандро Микеле — это Тим Бертон от моды, а длинное меховое пальто из новой коллекции Gucci — очередное тому подтверждение. Согласитесь, оно будто создано для Червонной королевы из Страны чудес. Сносит головы моментально!
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Свитера Uniqlo
«Безупречно-серый» и «озаряющий»? Это не только цвета 2021 года по версии Pantone, но и палитра петербургского неба. В этих самых правильных оттенках Uniqlo выпустили свитера из мериносовой шерсти.
Uniqlo, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Ботинки Geox
Обладателям ботинок Aerantis 4x4 от Geox вряд ли придет на ум строчка из Тимы Белорусских про «мокрые кроссы», ведь эта модель оснащена запатентованной системой защиты от влаги. Пускай капает, капает с неба — не страшно!
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
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