Покупка недели: панама Gucci для февральских холодов

Креативный директор бренда Алессандро Микеле как будто знал, что такой вариант панамы еще пригодится петербуржцам. Головной убор выполнен из эко-меха (переработанного полиэстера — в рамках эко-программы Gucci), стилизованного под овчину, и дополнен теплыми наушниками, которые можно зафиксировать с помощью ремешка. Особый восторг — вышивка на панаме в виде монограммы GG 1930-х годов! Аксессуар агендерный, так что впишется в любой гардероб.