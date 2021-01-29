Покупка недели: панама Gucci для февральских холодов

Надежду на весну в Петербурге у нас отобрал вновь выпавший снег. Впереди его еще много, как и минусовых температур, так что на этих выходных утепляемся к февральским холодам. Благо, мы нашли идеальный головной убор — утепленную панаму Gucci из весенней коллекции модного дома.
Креативный директор бренда Алессандро Микеле как будто знал, что такой вариант панамы еще пригодится петербуржцам. Головной убор выполнен из эко-меха (переработанного полиэстера — в рамках эко-программы Gucci), стилизованного под овчину, и дополнен теплыми наушниками, которые можно зафиксировать с помощью ремешка. Особый восторг — вышивка на панаме в виде монограммы GG 1930-х годов! Аксессуар агендерный, так что впишется в любой гардероб.
Утепленную панаму для февраля в Петербурге можно найти в ДЛТ. Она обойдется в 54 200 рублей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.