Reebok и молодой британский бренд STORY mfg. сделали веганские кроссовки, которые могут превращаться в шлепанцы

Британский бренд STORY mfg., который почитают Хейли Бибер и Джиджи Хадид, и Reebok создали в тандеме две новые модели — Club C и Beatnik. Кроссовки выполнены в аутдор-эстетике, а Beatnik вообще напоминают обувь для кемпинга. Сходство неслучайно — обе пары вдохновлена активным отдыхом и природой, к тому же, они веганские — в их основе только материалы растительного происхождения.
Модель Club C обладает классическим дизайном культовых кроссовок Reebok, ее верх сделан из неокрашенного смесового льна и украшен вышитым фирменным логотипом STORY mfg. в форме символа мира. Аналогично выглядят и Beatnik, отличаются они съемным задником, который дает возможность носить пару как шлепанцы, и отсутствием верхнего ремешка, от которого отказались, чтобы сократить использование пластика.
Коллекция Reebok x STORY mfg. будет доступна в унисекс-размерах на сайте Reebok и в избранных магазинах бренда с 6 февраля.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.