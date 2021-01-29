Reebok и молодой британский бренд STORY mfg. сделали веганские кроссовки, которые могут превращаться в шлепанцы

Модель Club C обладает классическим дизайном культовых кроссовок Reebok, ее верх сделан из неокрашенного смесового льна и украшен вышитым фирменным логотипом STORY mfg. в форме символа мира. Аналогично выглядят и Beatnik, отличаются они съемным задником, который дает возможность носить пару как шлепанцы, и отсутствием верхнего ремешка, от которого отказались, чтобы сократить использование пластика.

Коллекция Reebok x STORY mfg. будет доступна в унисекс-размерах на сайте Reebok и в избранных магазинах бренда с 6 февраля.