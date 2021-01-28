Посмотрите на коллаборацию UNIQLO и Лувра, созданную при участии графика Питера Сэвилла, который сотрудничает с Burberry

UNIQLO показали свою первую совместную коллекцию с Лувром под названием UT — UNIQLO T-shirt. Как следует из названия коллаборации, состоит она из футболок (а также худи и свитшотов) с принтами-картинами по мотивам картин музея. Над мужской линией UT работал английский графический дизайнер Питер Сэвилл, сотрудничающий с Burberry (действующий логотип модного дома — его рук дело) и Рафом Симонсом.