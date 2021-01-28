Посмотрите на коллаборацию UNIQLO и Лувра, созданную при участии графика Питера Сэвилла, который сотрудничает с Burberry

UNIQLO показали свою первую совместную коллекцию с Лувром под названием UT — UNIQLO T-shirt. Как следует из названия коллаборации, состоит она из футболок (а также худи и свитшотов) с принтами-картинами по мотивам картин музея. Над мужской линией UT работал английский графический дизайнер Питер Сэвилл, сотрудничающий с Burberry (действующий логотип модного дома — его рук дело) и Рафом Симонсом.
Сэвилл переосмыслил культовые картины Лувра, например, «Мону Лизу», «Нику Самофракийскую» и «Венеру Милосскую» с точки зрения логики в искусстве. Он включил в дизайн инвентарные номера работ, хранящихся в музее, концепцию «золотого сечения», которая часто встречается в композициях произведений искусства. В основе женской линии UT — картины, изображающие женщин, среди них — «Прекрасная садовница» Рафаэля Санти, «Одалиска».
Этой коллекцией UNIQLO и Лувр только начинают свое сотрудничество — бренд и музей заключили договор о совместной работе на 4 года. UT появится в продаже в феврале.
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