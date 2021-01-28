В Outlet Village Пулково пройдет выставка ретро автомобилей

В арт-пространстве Outlet Village Пулково 1 февраля заработает выставка ретро автомобилей, которую организуют Velgutsgarage совместно с АвтоБлогерШоу при поддержке фотопроекта Time4photo. На ней будут представлены легендарные машины советского автомобилестроения, вошедшие в историю отечественного автопрома. Также в день открытия выставки пройдет образовательный квест, посвященный все той же теме развития автомобильной отрасли в советскую эпоху.
Открытие посетят автоблогеры, которые также примут участие в квесте, а первым его пройдет Academeg (блогер Константин Заруцкий). Гостям же за успешное прохождение квеста могут достаться эксклюзивные календари Velgutsgarage и билеты на АвтоБлогерШоу-2021 (оно состоится 31 июля-1 августа в КВЦ «Экспофорум»). Вход на выставку свободный.
Выставка откроется 1 февраля в 14:00. После ее можно будет посетить в рабочие часы Outlet Village Пулково.
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