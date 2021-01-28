Alexander Terekhov — все: у бренда вышла последняя коллекция

Коллекцией весна-лето 2021 бренд Alexander Terekhov заканчивает четырнадцатилетнюю историю своего существования. Теперь эпоха нулевых точно все. Напомним, что летом 2020 года владелица компании Rusmoda (в состав которой входит бренд) Оксана Лаврентьева заявила о закрытии Alexander Terekhov и прекращении сотрудничества с его создателем — дизайнером Александром Тереховым. Все права на бренд и его название отошли Лаврентьевой.
В последнюю коллекцию Alexander Terekhov вошли вечерние корсетные платья, платья с кейпом, коктейльные платья-бюстье, классические для бренда струящиеся платья и белые и черные платья, юбки и рубашки с вышивкой ришелье. Также есть базовая линейка, представленная классическими рубашками из хлопка, топами из трикотажа и платьями с цветочным принтом. В качестве верхней одежды — плащи из метализированной ткани золотого, фиолетового и цвете фуксия.
В лукбуке снялись, конечно, светские героини, которые долгое время были основной аудиторией Alexander Terekhov, — Надежда Оболенцева, Снежана Георгиева, Екатерина Мухина, Полина Киценко и сама Оксана Лаврентьева.
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