Alexander Terekhov — все: у бренда вышла последняя коллекция

В последнюю коллекцию Alexander Terekhov вошли вечерние корсетные платья, платья с кейпом, коктейльные платья-бюстье, классические для бренда струящиеся платья и белые и черные платья, юбки и рубашки с вышивкой ришелье. Также есть базовая линейка, представленная классическими рубашками из хлопка, топами из трикотажа и платьями с цветочным принтом. В качестве верхней одежды — плащи из метализированной ткани золотого, фиолетового и цвете фуксия.