Calvin Klein представили капсулу Calvin Klein Jeans New Neon

Бренд Calvin Klein выпустил новую капсулу. Calvin Klein Jeans New Neon — это переосмысление знаковых базовых моделей марки. Речь идет о трикотажных вещах, которые теперь представлены в неоновых оттенках. Главным цветом коллекции стал яркий желтый.
В неон окрасились не только сами вещи, но и монограмма Calvin Klein на боди, худи и футболках. Кроме них в коллекцию вошли также свитшоты, платья, джоггеры и кроссовки. В такой экипировке точно нет шансов затеряться в толпе.
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