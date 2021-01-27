Береты, костюмы и прозрачные платья в кутюрной коллекции Armani Privé

Armani Privé провели кутюрный показ в своей штаб-квартире в Милане и, конечно, без зрителей. По особняку XVIII века (в котором и расположена штаб-квартира бренда) ходили модели в костюмах с жакетами, делающими акцент на плечах, и прозрачных платьях в пол, украшенных вышивкой. Почти все образы дополняли береты, а также крупные серьги.