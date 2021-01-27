Reserved выпустили коллекцию, вдохновленную легендой о рыбаке и русалке

Цветовая палитра Age of Aquarius отсылает к холодным зимним морским пейзажам с морозной синевой воды и неба, оттенкам песка и морской пены, а материалы по фактуре тяготеют к кораллам, скалам и жемчугу.

Коллекция Age of Aquarius уже доступна в магазине Reserved в «Галерее», а также в интернет-магазине бренда.