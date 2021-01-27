Reserved выпустили коллекцию, вдохновленную легендой о рыбаке и русалке

В основе коллекции Age of Aquarius — легенда о рыбаке и русалке и столкновении их двух миров: прагматичного и фантазийного. За практичность отвечает верхняя одежда: светло-голубая куртка-пальто, кремовая толстовка с капюшоном и жакет, которые дополняют брюки и комбинезоны, напоминающие рыбацкую униформу, с характерными пряжками и передним карманом. Фантазийность же отражена в ажурных и прозрачных платьях с акцентом на талии, юбке с широкой оборкой, блузке с высоким декоративным воротником и приталенной водолазке, визуально отсылающей к морской пене.
О подводном мире русалок напоминают и аксессуары коллекции. Например, плетеная жемчужная сумочка с отделкой в форме коралла, жемчужные заколки для волос и цепочка для очков, шелковый шарф. Обувь — высокие резиновые сапоги и ботинки, а также и сумка-шопер — наоборот, родом из гардероба рыбака.
Цветовая палитра Age of Aquarius отсылает к холодным зимним морским пейзажам с морозной синевой воды и неба, оттенкам песка и морской пены, а материалы по фактуре тяготеют к кораллам, скалам и жемчугу.
Коллекция Age of Aquarius уже доступна в магазине Reserved в «Галерее», а также в интернет-магазине бренда.
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