В ДЛТ появился новый бренд — Proenza Schouler White Label

Линия Proenza Schouler White Label появилась в 2019 году, ее создали основатели нью-йоркского бренда Proenza Schouler — дизайнеры Джек МакКоллоу и Лазаро Эрнандес, которые неоднократно становились победителями в номинации «Лучший дизайнер женской одежды» по мнению совета модных дизайнеров Америки (CFDA Awards). От основной коллекции Proenza Schouler линию White Label отличает функциональность, вневременность и даже базовость. Все вещи выполнены из плотных материалов, на них отсутствует хрупкий декор.
Классические силуэты Proenza Schouler White Label дополнены спортивными, романтичными и авангардными элементами, что делает вещи небанальными. Например, плиссированные миди-юбки дополнены эластичным поясом и завязками на талии, струящиеся платья-комбинации — вставками со шнуровкой, трикотажные кардиганы и свитеры — фигурными вырезами.
Вещи из коллекций Proenza Schouler White Label можно найти на 4 этаже ДЛТ.
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