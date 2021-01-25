В ДЛТ появился новый бренд — Proenza Schouler White Label

Классические силуэты Proenza Schouler White Label дополнены спортивными, романтичными и авангардными элементами, что делает вещи небанальными. Например, плиссированные миди-юбки дополнены эластичным поясом и завязками на талии, струящиеся платья-комбинации — вставками со шнуровкой, трикотажные кардиганы и свитеры — фигурными вырезами.

Вещи из коллекций Proenza Schouler White Label можно найти на 4 этаже ДЛТ.