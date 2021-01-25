Крестецкая строчка и «ревущие двадцатые»: дом моды Ulyana Sergeenko представил коллекцию весна-лето 2021

Ульяна Сергеенко продолжает поддерживать народные промыслы и техники, популяризируя и актуализируя их. Так в коллекции Ulyana Sergeenko Couture сезона весна-лето 2021 использованы ростовская финифть (техника создания художественных эмалей), крестецкая строчка, елецкое кружево. Вечерние платья и аксессуары украшает граненый хрусталь родом из Гусь-Хрустального, а кружевные детали вещей создавались на фабрике «Кадомский Вениз», существующей с конца XIX века.
Героиня новой коллекции Ulyana Sergeenko вдохновлена актрисой немого кино Верой Холодной. Также в мудборде эстетика «ревущих двадцатых», например, памятник «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, творчество художника Романа Тыртова (Эрте) и скульптора Деметера Чипаруса. Среди вещей Ulyana Sergeenko Couture весна-лето 2021 — вечерние платья, костюмы с пиджаками архитектурного кроя, пальто, юбки миди, корсеты и бра. В качестве аксессуаров — кружевные головные уборы и маски.
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