Крестецкая строчка и «ревущие двадцатые»: дом моды Ulyana Sergeenko представил коллекцию весна-лето 2021

Ульяна Сергеенко продолжает поддерживать народные промыслы и техники, популяризируя и актуализируя их. Так в коллекции Ulyana Sergeenko Couture сезона весна-лето 2021 использованы ростовская финифть (техника создания художественных эмалей), крестецкая строчка, елецкое кружево. Вечерние платья и аксессуары украшает граненый хрусталь родом из Гусь-Хрустального, а кружевные детали вещей создавались на фабрике «Кадомский Вениз», существующей с конца XIX века.