Камуфляж, головные уборы и высокие сапоги: Dior показали коллекцию FW 2021/2022

Креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс продолжает свое сотрудничество с современными художниками. На этот раз над коллекцией и сет-дизайном показа он работал с британским художником, специализирующемся на магическом реализме, Питером Дойгом. Картины Дойга стали принтами на свитерах, рубашках и шарфах Dior.