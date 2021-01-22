Камуфляж, головные уборы и высокие сапоги: Dior показали коллекцию FW 2021/2022

Креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс продолжает свое сотрудничество с современными художниками. На этот раз над коллекцией и сет-дизайном показа он работал с британским художником, специализирующемся на магическом реализме, Питером Дойгом. Картины Дойга стали принтами на свитерах, рубашках и шарфах Dior.
Также в коллекцию вошли костюмы с камуфляжным принтом, яркие куртки, цветные плащи с градиентом, военные кители и брюки с большим количеством карманов. Образы дополняли дутые и высокие сапоги, напоминающие военные. Отдельного внимания заслуживают головные уборы, среди них — шляпы-котелки, вязаные и классические береты. В цветовой палитре кроме спокойных синих, черных, коричневых оттенков, присутствуют акцентные оранжевые и лимонные.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.