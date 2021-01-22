Базовые тренчи, костюмы и контрастные аксессуары в осенне-зимней коллекции Dries Van Noten

Не обошлось и без дизайнерских принтов, работой с которыми знаменит (и невозможно хорош) Ван Нотен. Принты украсили как цельные костюмы, так и отдельные вещи, например, рубашки. Базовую цветовую палитру разбавили яркие желтые элементы и аксессуары, а также синие и розовые топы, водолазки, дождевики. Сумки дополнили объемные кольца в качестве декоративных деталей. Такие же кольца в отдельных образах выполняли функцию застежек или держателей шарфов.