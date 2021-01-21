Boggi Milano создали пуховики специально для русской зимы

Итальянский бренд выпустил капсульную коллекцию, созданную специально для русской зимы. Все модели — ветронепроницаемые, дышащие, комфортные, высоко функциональные и, конечно, технологичные. Ворот выполнен из овчины, который можно отстегнуть, а утеплитель обеспечивает естественную терморегуляцию. Самое время для такого пуховика — впереди еще предостаточно зимних дней.