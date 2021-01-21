Vatnique выпустили капсулу, созданную из фланелевых рубашек, найденных на блошинных рынках

создатели марок Vatnique, Liberte! Egalite! Sexualite! и «Пти Пюрс»

Идея капсулы появилась у нас год назад после посещения блошиных рынков в Лос-Анджелесе. Там одеваются все: бедные и богатые, — в футболки с лого IT-компаний, старые Levis и такие фланелевые рубашки. Там же пришло осознание, что одежды в мире чересчур много и ее некуда девать. И мы как производитель одежды в определенной мере тоже участвуем в увеличении ее количества. Эта капсула — наш шаг в сторону и вперед!