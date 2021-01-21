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Vatnique выпустили капсулу, созданную из фланелевых рубашек, найденных на блошинных рынках

Петербургская марка продолжает показывать отличные примеры ресайкла и демонстрировать то, как он должен работать в моде. На этот раз Vatnique сделали капсулу Reduce Reuse Recycle из трех курток, созданных из переработанных фланелевых рубашек с блошиных рынков. Ватники классической для марки формы представлены в трех цветовых вариациях с традиционным для таких рубашек принтом клеткой.

Алексей Сорокин и Кирилл Ступченко

создатели марок Vatnique, Liberte! Egalite! Sexualite! и «Пти Пюрс»

Идея капсулы появилась у нас год назад после посещения блошиных рынков в Лос-Анджелесе. Там одеваются все: бедные и богатые, — в футболки с лого IT-компаний, старые Levis и такие фланелевые рубашки. Там же пришло осознание, что одежды в мире чересчур много и ее некуда девать. И мы как производитель одежды в определенной мере тоже участвуем в увеличении ее количества. Эта капсула — наш шаг в сторону и вперед!

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