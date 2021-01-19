Таби-кроссовки из коллаборации Reebok x Maison Margiela появятся в продаже в конце января

Модель Classic Leather Tabi или просто таби-кроссовки — старт сотрудничества Maison Margiela и Reebok в этом году. Новинка соединила в себе два культовых силуэта — знаменитые сапоги Tabi, созданные в 1988 году (воплощение философии деконструктивизма Margiela), и классические кроссовки Reebok Classic Leather, появившиеся в 1983 году.
-
Classic Leather Tabi
Благодаря коллаборации двух брендов пара Reebok Classic Leather обзавелась разделенным носком, характерным для таби. Верх новой модели из черной кожи наппа покрыт вручную белой краской в технике Bianchetto от Maison Margiela, которая отвечает за то, что в процессе носки краска будет специально скатываться с кроссовок.
Напомним, что это не первая совместная работа Reebok и Maison Margiela. В 2020 году они выпустили модель Tabi Instapump Fury Hi — классические таби, скрещенные с Instapump Fury от Reebok. Новая коллаборация появится в продаже 30 января на сайте Reebok.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.