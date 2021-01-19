Таби-кроссовки из коллаборации Reebok x Maison Margiela появятся в продаже в конце января

Модель Classic Leather Tabi или просто таби-кроссовки — старт сотрудничества Maison Margiela и Reebok в этом году. Новинка соединила в себе два культовых силуэта — знаменитые сапоги Tabi, созданные в 1988 году (воплощение философии деконструктивизма Margiela), и классические кроссовки Reebok Classic Leather, появившиеся в 1983 году.