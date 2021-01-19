На Новой Голландии открылся магазин «Время Перемен Home» с экологичными средствами и декором для дома

Почти весь ассортимент от локального производителя (кроме английского бренда посуды Falcon), например, линейка домашней одежды создается брендом «Время перемен» в Петербурге из местных материалов. Не только товары, но и цены магазина отличаются разнообразием (и доступностью). Так бамбуковая зубная щетка обойдется в 200 рублей, а бельевая корзина из джута в 4 000.

«Время Перемен Home», Новая Голландия, «Бутылка», 2 этаж