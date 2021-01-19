На Новой Голландии открылся магазин «Время Перемен Home» с экологичными средствами и декором для дома

Петербургский бренд «Время Перемен» растет — у него появился второй магазин, в котором можно купить продукты для дома, соответствующие главным принципам марки: локальность, экологичность, безопасность, инклюзивность. Во «Время Перемен Home» представлены веганская косметика в стеклянной и биоразлагаемой упаковке, свечи, диффузоры, экологичная бытовая химия, вазы, посуда, джутовые корзины, льняные халаты и пижамы, секции для хранения, фартуки, бамбуковые зубные щетки и ватные палочки, экосумки.
Почти весь ассортимент от локального производителя (кроме английского бренда посуды Falcon), например, линейка домашней одежды создается брендом «Время перемен» в Петербурге из местных материалов. Не только товары, но и цены магазина отличаются разнообразием (и доступностью). Так бамбуковая зубная щетка обойдется в 200 рублей, а бельевая корзина из джута в 4 000.
«Время Перемен Home», Новая Голландия, «Бутылка», 2 этаж
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.