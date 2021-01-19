Буржуазные аксессуары в новой коллекции Claudie Pierlot

К дополнению образа этой зимой относимся особенно отвественно — фокус на аксессуары: сумки, обувь, перчатки, — все в соответсвии с заветами представителей буржуазии. Благо, у Claudie Pierlot есть, из чего выбирать. В новой коллекции бренда ботинки-челси, высокие сапоги и ботильоны на прочном каблуке, крупные ремни с декоративными камнями, классические сумки Claudie Pierlot в новых цветах и тканях, а также украшения и кожаные перчатки.