В Петербурге откроются первые магазины &Other Stories и COS

H&M Group откроет в Петербурге первые магазины &Other Stories и COS, а также маркетплейс товаров для интерьера H&M Home. Все они займут три этажа здания бывшего доходного дома Ставровской на Большом проспекте Петроградской стороны уже в мае 2020 года.
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Joshua Rainey Photography / Shutterstock.com
&Other Stories займет сразу два из трех этажей в здании Большом проспекте Петроградской стороны, 59, общая площадь помещений для него составит 540 квадратных метров. В петербургском магазине будут представлены коллекции одежды, обуви, сумок, украшений и аксессуаров, а также косметики. Все товары будут представлены в более дорогом сегменте, чем ассортимент H&M, и рассчитаны на покупателей с доходом выше среднего. Помещения на третьем этаже разделят между собой магазины COS и H&M Home.
&Other Stories появится в Петербурге после запуска российского онлайн-магазина, что, по мнению экспертов, является сейчас наиболее перспективной моделью развития. «Сайт для оналайн-продаж и один шоу-рум, где можно познакомиться с продукцией бренда, примерить вещи, чтобы потом было проще делать покупки через интернет. Сегодня это единственно верное решение для развития в том или ином регионе», — рассказал РБК генеральный директор информационного агентства INFOLine Иван Федяков.
Несмотря на то, что H&M Group выбрала сложное из-за пандемии время для расширения своего присутствия в Петербурге, помочь в продажах сможет выбранная компанией локация. «Большой проспект П.С. — это одна из основных значимых торговых локаций в городе. В силу того, что на Петроградской стороне отсутствуют крупные торговые центры, в этой локации популярны магазины, расположенные во встроенных помещениях», — отметила руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анна Лапченко.
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