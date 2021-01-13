В Петербурге откроются первые магазины &Other Stories и COS

&Other Stories появится в Петербурге после запуска российского онлайн-магазина, что, по мнению экспертов, является сейчас наиболее перспективной моделью развития. «Сайт для оналайн-продаж и один шоу-рум, где можно познакомиться с продукцией бренда, примерить вещи, чтобы потом было проще делать покупки через интернет. Сегодня это единственно верное решение для развития в том или ином регионе», — рассказал РБК генеральный директор информационного агентства INFOLine Иван Федяков.

Несмотря на то, что H&M Group выбрала сложное из-за пандемии время для расширения своего присутствия в Петербурге, помочь в продажах сможет выбранная компанией локация. «Большой проспект П.С. — это одна из основных значимых торговых локаций в городе. В силу того, что на Петроградской стороне отсутствуют крупные торговые центры, в этой локации популярны магазины, расположенные во встроенных помещениях», — отметила руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анна Лапченко.