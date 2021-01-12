Марка USHATÁVA выпустила коллекцию-манифест, которая призывает избавиться от всего ненужного

Еще одна идея коллекции — безоговорчная любовь к себе и своему телу. На это намекают обтягивающие силуэты и подчеркнутая сексуальность вещей. Цветовая палитра традиционна для марки — это пудровый и черный оттенки.

Новая коллекция USHATÁVA будет доступна с 14 января на сайте и в офлайн-магазинах.