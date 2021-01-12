Марка USHATÁVA выпустила коллекцию-манифест, которая призывает избавиться от всего ненужного

Первая в 2021 году коллекция USHATÁVA вышла довольно аскетичной. В нее вошли обтягивающие комбинезоны, платья, топы, леггинсы, которые скорее призваны считаться второй кожей. Коллекция стала манифестом дизайнеров марки, который призывает избавиться от всего ненужного и лишнего и сконцентрировать в наступившем году только на действительно важном.
Еще одна идея коллекции — безоговорчная любовь к себе и своему телу. На это намекают обтягивающие силуэты и подчеркнутая сексуальность вещей. Цветовая палитра традиционна для марки — это пудровый и черный оттенки.
Новая коллекция USHATÁVA будет доступна с 14 января на сайте и в офлайн-магазинах.
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